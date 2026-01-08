気象台は、午後2時55分に、波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市などに発表 8日14:55時点中越、上越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。新潟県では、8日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新