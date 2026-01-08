現実のモノを動かす「フィジカルAI」。生成AIでは後れを取ってきた日本ですが、ものづくりは得意分野。“動くAI”で巻き返しは図れるのでしょうか。【写真を見る】写真を撮るロボ、人間とボクシングで戦うロボ…出展された“ロボ”の数々最新技術の祭典「CES」主役はAIも…注目はフィジカルAIアメリカ・ラスベガスで開幕した世界最大規模のテクノロジー見本市「CES」。写真を撮るロボに、人間とボクシングで戦うロボ。世界各国か