警察庁・犯罪収益移転防止法の改正へマネロン対策を強化する報告書をとりまとめ「架空名義口座捜査」導入やだまし取られた金を被害者に返還へ匿名・流動型犯罪グループが特殊詐欺などによって不正に得た被害金を通常の金融サービスを介してマネーロンダリングしている状況を踏まえ、警察庁はきょう、対策強化を盛り込んだ有識者検討会の報告書をとりまとめました。特殊詐欺の被害額は年々増え、去年は過去最悪であったおととしの被