CBC／TBS系テレビアニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」（11日放送開始、日曜午後11時半）の先行上映会＆トークショーが8日、都内で行われ、声優を務めた梅原裕一郎、女優の三吉彩花、梅田修一朗らが登壇した。イベント内では、俳優大泉洋（52）がエンディングテーマ曲「陽炎」（かげろう）を担当することが発表された。大泉は今年で芸能生活30周年。前作「キラーチューン！」に続く新曲は、玉置浩二が作曲を手がけた。故郷・北海道の大