8日正午過ぎ、山口県岩国市の県道・欽明路道路でミキサー車が崖に転落する事故がありました。消防によりますと8日午後0時30分ごろ、岩国市柱野の欽明路道路で「ミキサー車が崖の下に落ちている」と事故を目撃した人から119番通報がありました。 ミキサー車は周南方面から岩国方面に向かっていて、下り坂の右カーブでガードレールを突き破って道路から崖の5m下に転落しました。ミキサӦ