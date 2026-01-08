お笑いトリオのぱーてぃーちゃんが8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇した。「はじめたいこと」を見つけるヒントにしてもらうためにアコム株式会社が2021年から行う取り組み。日本全国の10代から60代の2000人を対象に調査している。3人は、俳優の中尾明慶（37）と本田望結（21）とともに、趣味の時間を充実させる姿が評価され「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞