阪神は８日、春季キャンプの日程を発表した。宜野座組（バイトするならエントリー宜野座スタジアム）、具志川組（うるま市具志川野球場）ともに２月１日〜２５日。休日は５日、１０日、１６日、２０日の予定（天候等により変更の可能性あり）だ。対外試合は以下の通り。＜宜野座＞１４日・楽天戦※８日、２１日、２２日、２３日はビジター球場で対外試合を実施する予定。＜具志川＞１４日・中日戦１７日・ＤｅＮＡ戦２２日