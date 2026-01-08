俳優の松田龍平（42）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。40歳で逝去した、父で俳優の松田優作さんについて語った。優作さんが亡くなったのは5歳の時。司会の黒柳徹子（92）に「おぼえていらっしゃいます？どんなお父さまだったか」と聞かれると、「厳しかった記憶の方が多いかな。ただ、あんまり家にいなかった」と話した。「たまに帰ってくると、必ずお土産でおもちゃとか買ってきて」と優し