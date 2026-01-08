東北6県のグルメや工芸品などを販売する物産展が熊本市の鶴屋で開催中です。宮城県名物の分厚い牛タンを詰めた弁当は1日20個限定。 岩手県のウニ入り炊き込みご飯にアワビやイクラを乗せた海鮮5点盛り弁当は1日30個限定など64店が出展しています。また、イートインでは山形県の鶏だしの中華そば「金の鶏中華」や秋田県の比内鶏の親子丼が味わえます。伝統工芸品では、岩手県の南部鉄器や秋田県の川連漆器などの常連のほか