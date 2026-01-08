貸しコンテナに侵入し、原付バイクを盗んだとして、21歳の男と少年2人が逮捕されました。警視庁によりますと、小田陸翔容疑者と無職の少年、男子高校生の3人は、去年4月、さいたま市の貸しコンテナに侵入し原付バイク1台、およそ10万円相当を盗んだ疑いが持たれています。3人はコンテナにつけられた南京錠をこじ開け、犯行に及んだとみられ、3人の関係先の倉庫から原付バイクや別の場所で盗まれたとみられる電動工具などが見つかっ