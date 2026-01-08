歌手平原綾香（41）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線のホームで起きた“お正月のミラクル”を報告した。平原は「お正月ミラクルといえば」と切り出すと、「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえてまるでその響きが、上から降ってくるような天の声だったので、『パパか？』と母とふたりキョロキョロしていたらニコニコ顔の人が近づいてくるもんだから何事かと思ったらなんと森山直太朗くんでした。こん