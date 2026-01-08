俳優の中尾明慶（37）が8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇し、今年の“抱負”を語った。年末年始は妻・仲里依紗（36）の実家の長崎県に帰省して過ごしたという。「妻の実家にお邪魔して、ゆっくりとちょっとだけ気をつかいながら。お義父さんとお酒飲んだりして楽しみながら過ごしました」と回想。滞在中は動物園や買い物へ行き「ほぼ運転手みたいになっていました」と笑