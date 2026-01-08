平塚競輪Ｆ?「湘南クリーンサイクル杯」が８日に開幕。ドーピング違反から復帰の北井佑季（３５＝神奈川）は１Ｒで人気に応えて堂々の逃げ切りで１着発進を決めた。湘南バンクは選手紹介からデイ開催の１Ｒとは思えない盛り上がりを見せた。北井が正面スタンド前を通ると、地元ファンからは「お帰り〜！」「待っていたぞ！」の声が飛んだ。そしてレースが始まると、北井は１番車を生かして前受けから全ツッパ。最終１センター