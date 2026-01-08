メジャー球団からオファーが届いた則本昂大投手（３５）を７日（日本時間８日）、米メディアが特集した。楽天から海外ＦＡを宣言した則本についてこの日、ＭＬＢ公式サイトのマーク・ファインサンド記者が自身のＸ（旧ツイッター）で「一つのメジャーリーグ球団からのオファーを検討している」「週末までに進路を決断する見込み」とつづった。これを受けて「ニューヨークポスト」が右腕を特集。「則本は２０１４年１１月１５