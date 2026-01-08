LE SSERAFIMのカズハが、抜群のスタイルを披露した。1月8日、カズハは1月10日に台湾・台北ドームで開催される授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」に出演するため、金浦国際空港から台北へ出国した。【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」カズハは、ブラックのタートルネックにレザージャケット、スキニーパンツを合わせた“オールブラックコーデ”で登場。シンプルな装いながらも洗練されたムードを放ち、視線