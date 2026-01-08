５日、栄成市の那香海天鵝湖で羽を休めるオオハクチョウ。（栄成＝新華社記者／徐速絵）【新華社栄成1月8日】中国山東省栄成市ではオオハクチョウ6千羽以上が越冬のため飛来している。同市は渡り鳥の重要な中継地で、毎年多くのオオハクチョウがシベリアなどから飛来する主要な越冬地の一つでもある。５日、栄成市の大天鵝国家級自然保護区を飛ぶオオハクチョウ。（栄成＝新華社記者／徐速絵）５日、栄成市の大天鵝国家級自然保