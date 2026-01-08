◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)大会新記録で3年連続の総合優勝を達成した青山学院大学は8日、青山キャンパスで箱根駅伝の優勝報告会を行いました。12年で9度目の総合優勝に導いた原監督はレースを振り返り、「1区16位からの発進でございました。運営管理車乗っていますと沿道から『原、何をしているんだ。こんなところで走って大丈夫か』と、非常に厳しい沿道からのファンの皆様からの声をいただきながら2