阪神の岩崎優投手（34）が8日、静岡県静岡市の草薙球場で高橋遥人投手、桐敷拓馬投手、及川雅貴投手らと行っている自主トレを公開した。お揃いのTシャツ姿で、ショートダッシュやキャッチボールなど約4時間みっちり汗を流した。今年のテーマについては「走る量を増やしたいという話はスタートの時にみんなに伝えて、それが一番のテーマですかね」と説明。この日も、練習の最初と最後はランメニューで追い込み、「しっかり2月