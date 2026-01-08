【ワシントン＝淵上隆悠】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は６日、メキシコの２０２５年の対キューバ原油輸出量がベネズエラを抜いて最大になったと報じた。ベネズエラの原油を掌握することで社会主義国キューバを疲弊させたいトランプ米政権は、最大の供給国になったメキシコに方針転換を求めて圧力をかけそうだ。ＦＴが確認した原油の貿易実績や船舶の追跡データによると、メキシコは２５年、キューバに対して前年比５