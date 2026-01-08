オフィス仲介大手の三鬼（みき）商事が８日発表した２０２５年１２月の東京都心５区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）のオフィス空室率は、前月より０・２２ポイント低い２・２２％となり、１０か月連続で低下した。空室率は低いほど需給が逼迫（ひっぱく）していることを示す。１２月の空室率は全５区で低下した。企業が好調な業績を背景に、オフィスを拡張させる動きが進んでおり、増床に加え、分室用途での成約も進んだ。