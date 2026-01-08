「何日間、あの暗い隙間の中で鳴き続けていたのだろう…」【写真】3メートル下のこんな隙間に落ちてしまった子猫昨年（2025年）のお盆休み明け、静まり返った職場の敷地内に、か細い鳴き声が響いていた。声の主は、3メートル下の隙間に落ちてしまった子猫。その命をつないだのは、偶然居合わせた大人たちの“諦めない気持ち”だった。この救出劇をInstagramで公開したのは、格安バンをDIYしカーライフを楽しむ投稿者、佐々木 幸一