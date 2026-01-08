中国国家気候センターが発表した最新の気候変動モニタリングによると、2025年までの3年間は気象観測史上最も暖かい3年間となり、地球温暖化の傾向が続いていることが分かりました。うち、2025年の世界の地表平均温度は、工業化前（1850〜1900年）の水準より1．40度上昇し、平年値よりも0．52度高かったとのことです。地域別に見ると、2025年、欧州の北東部と南部、東アジアの北東部、中央アジアの大部分、北米の北部と南西部、南極