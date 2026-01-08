2025年「一番売れた車」は？2026年1月8日一般社団法人 日本自動車販売協会連合会（自販連）および全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は2025年1月〜12月の年間車名別販売台数を発表しました。登録車と軽自動車を合わせた「国内で最も売れた車」の称号は、ホンダ「N-BOX」が獲得しましたが、その他のランキングはどのような様子だったのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（17枚）今回の発表