阪神は8日、春季キャンプの日程を発表した。▼ 宜野座・具志川共通期間：2月1日(日)〜2月25日(水)まで休日：2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、20日(金) ※天候等により変更する可能性あり場所：宜野座：バイトするならエントリー宜野座スタジアム具志川：うるま市 具志川野球場対外試合：＜宜野座＞2月14日（土）vs楽天（13:00〜）※2月8日（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）はビジター球場にて対外試合を実施する