札幌・手稲警察署は2026年1月8日、石狩市に住むベトナム国籍の無職の男（36）を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年6月5日午前1時すぎ、石狩市新港南2丁目のコストコホールセールジャパン石狩倉庫店に侵入し、ブレスレットなど39点（計約290万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警備会社から110番通報があり事件が発覚し、その後、防犯カメラなどの捜査から男の関与が判明しました。警察によります