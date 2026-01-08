エディオン女子陸上競技部は8日、細田あい（30）が今年3月で現役を引退することを発表した。11日の都道府県女子駅伝で長野代表として出場し、3月1日の東京マラソンがラストレースとなる。細田は昨年11月のクイーンズ駅伝（全日本実業団対抗女子駅伝競走大会）でエースの集まる5区で区間賞をとり、チーム初の優勝に貢献。個人でもMVPを受賞した。23年のマラソングランドチャンピオンシップでは3位に入ったが翌年のパリオリンピック