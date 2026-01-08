連合熊本の新年の旗開きが、7日夜、熊本市で開かれました。連合の旗開きには、連合に加盟する労働組合の組合員のほか、木村敬知事や熊本市の大西一史市長などおよそ200人が参加しました。 連合熊本の山本寛会長は、「私たち連合の役割は昨今の物価高に負けない賃上げを実現をし、社会全体の底上げ底支え格差是正を図っていくことにある」と話しました。去年から会長を務める連合熊本の山本寛会長は「物価高に負けない社会全体の