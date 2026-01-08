キャリアデザインセンターは1月7日、「20歳について」の調査結果を発表した。調査は2025年11月11日〜11月18日、同社が運営する「女の転職type」会員337名を対象にインターネットで行われた。○成人式・同窓会出席者は7.5割成人式やその後の同窓会に参加した?成人式やその後の同窓会への参加状況を尋ねたところ、「成人式と同窓会両方」に参加した人が最も多く、38.0%だった。次いで「成人式のみ」32.6%、「同窓会のみ」4.7%で、合