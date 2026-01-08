【KSI官公庁オークション：1月開催のインターネット公売（地方公共団体など）】 参加申込受付期間：1月8日13時～1月26日23時 入札期間：2月2日13時～ ※PlayStation5CFI-1100Aセット（本体、コントローラー２台、ソフト12作品） KSI官公庁オークションにて、1月開催であるインターネット公売（地方公共団体など）の参加申込が