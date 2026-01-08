Ｊ２大宮は８日、昨季まで水戸（今季からＪ１）でＧＭを務めていた西村卓朗氏がスポーツダイレクターに就任することを発表した。西村氏は就任に際し、クラブを通じて「（昨年）１２月８日に水戸ホーリーホックを契約満了となったときに、私のｎｏｔｅで『人間万事塞翁が馬』と発信をさせていただきましたが、まさかこの場所に辿り着くことになるとは、１か月前には想像もできませんでした。現役時代、私がＪリーグで最も多く公