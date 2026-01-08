俳優の中尾明慶（37）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。年末に妻の仲里依紗と大ゲンカしたことを明かした。【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶ら中尾は発表会後の囲み取材で、年末に「加湿器に水入れている入れていない問題でゲンカになりまして」と明かした。仲から「なんで加湿器に水を入れていないの？」と言われたのに対し、中尾は「加湿器なんてどう