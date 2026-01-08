MLB公式がデコピン動画を拡散しました。ドジャースの大谷翔平選手が日本時間8日、自身のインスタグラムでデコピンがドジャー・スタジアムをめいっぱい走り回る様子を投稿。ボールめがけ駆け回り、跳ね回り、思いっきり楽しんでいる様子が写し出されました。MLB公式Xはすぐにその動画をポストし拡散。「撮影:大谷翔平」としつつ、そのままの動画ではなく、倍速でデコピンの動きを速くし、効果音も付ける特別仕様となっていました。M