ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。絵馬に書いた願い事を公開し、反響を呼んでいる。山口は「全ての受験生が自分の力を発揮できますように。#太宰府天満宮」とつづり、絵馬を手にした自身の写真をアップ。絵馬には「全ての受験生が自分の力を発揮できますように。」と記されている。この投稿に8日午後2時30分時点で5万以上のいいねが。「いい人すぎて泣ける