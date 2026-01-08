【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは7日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は右ふくらはぎの張りのため敵地テキサス州サンアントニオでのスパーズ戦を欠場した。チームは91―107で敗れ、23勝12敗となった。