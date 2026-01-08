8日朝、湯沢市で自宅の屋根の雪下ろし作業をしていた73歳の女性が転落し、首や背中の骨などを折る大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと、8日午前6時25分ごろ、湯沢市桑崎に住む73歳の女性が自宅の屋根で1人で雪下ろし作業をしていたところ、屋根から転落しました。女性は隣の家の人に助けを求め、救急車で病院に運ばれましたが、首や背中の骨などを折る大けがをしたということです。湯沢市を含む内陸南部、それに内陸北