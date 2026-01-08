ジェフユナイテッド千葉は8日、MF小林祐介(31)との契約を更新したことを発表した。小林は2021年から千葉に所属。昨季はJ2リーグ戦5試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「今シーズンもジェフのエンブレムを背負って闘えることに誇りと責任を感じています。昨年、個人としては大きな悔しさが残るシーズンとなりました。今シーズンはJ1の舞台で皆さんと1つでも多く勝利の喜びをピッ