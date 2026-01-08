徳島ヴォルティスは8日、DFエウシーニョ(36)が2025シーズンをもって契約満了となることを発表した。ブラジル出身のエウシーニョは過去に川崎フロンターレ、清水エスパルスでプレーし、2022年から徳島へ。昨季はJ2リーグ戦34試合で3得点を挙げ、4位でのJ1昇格プレーオフ進出に貢献した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DFエウシーニョ(ELSINHO)■生年月日1989年11月30日(36歳)■出身地ブラジル■身長/体重180cm/78