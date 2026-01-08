ジェフユナイテッド千葉は8日、MF安井拓也(27)がFC今治への期限付き移籍から復帰すると発表した。安井は昨季に今治でJ2リーグ戦7試合に出場し、1ゴールを記録。4日に今治から期限付き移籍期間終了が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF安井拓也(やすい・たくや)■生年月日1998年11月21日(27歳)■出身地兵庫県■身長/体重175cm/67kg■経歴天満南FC-パルセイロ稲美FC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-町田-千