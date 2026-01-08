サンアントニオ・スパーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年1月8日（木）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 107 - 91 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・レイカーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニ