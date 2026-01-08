SCPMPRO 株式会社エツミは、カメラバッグブランド「f.64」の新モデルとして、ショルダーバッグの「SCPMPRO」「SHLPRO」を1月6日（火）に発売した。 どちらも、写真家集団「グループf/64」の名にちなんだ「f.64」ブランドに追加された製品。「SCPMPRO」は昔ながらのスクエア型で、「f.64」で多く使われる外開き式を採用。「SHLPRO」は同じく「f.64」の舟形ショルダーバッグ「SHS」や「SHM」をより大きくし