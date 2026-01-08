Travis Japanの七五三掛龍也が個人Instagramを更新。Travis Japanの神奈川県・横浜アリーナ公演のオフショットや、舞台裏で撮影した宮近海斗となにわ男子の道枝駿佑との3ショットを公開した。 【写真】ギラギラ衣装の七五三掛龍也・宮近海斗と私服姿の道枝駿佑Travis Japan横アリ公演オフショットなど①② ■七五三掛がグッズの前髪クリップで留めた姿やソファーで脱力する様子など続々披露 Travis Japan