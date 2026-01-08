同僚隊員の体を触ったり、卑猥な言動をしたとして海上自衛隊は8日、大村航空基地隊の海士長(22)を停職6か月の懲戒処分としました。 海上自衛隊によりますと、海士長は2024年9月下旬頃～12月までの間、同僚隊員の衣服の上から胸や尻を5回以上触ったほか、「おっぱいを触るぞ」などと4回以上発言したということです。 被害を受けた隊員が上司に相談して発覚しました。 海士長は「被害者に多大な不快感や精神的ストレスを与