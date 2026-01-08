「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第10節は10日（土）から11日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋 ©SV.LEAGUE 東京GBにとって今節の会場「有明コロシアム」は、クラブ主管試合において2024年にV.LEAGUE DIVISION1（当時）の最多入場者数8,749名を達成、さらに2025年には9,842名で更新するなど、歴史を刻んできた場