山田裕貴主演の映画『爆弾』が、公開10週目の1月7日までで、動員212万人、興行収入30億254万円となり、30億円を突破。2025年公開の邦画実写作品では、6月6日公開の『国宝』、8月1日公開の『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室南海ミッション』、8月29日公開の『8番出口』に続く快挙となり、名実ともに「2025年を代表する一作」としての地位を不動のものとしている。【動画】映画『爆弾』山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、渡部篤郎、