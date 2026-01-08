巨人の大勢投手が８日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。トレーニングやキャッチボールなどで体を動かした右腕。色紙には「世界一」と「日本一」の目標を記し「ＷＢＣもありますし、まず本当に選んでいただいたので世界一の力になれるようにしたいなって気持ちと、僕はまだプロ野球選手になって日本一になったことがないので、日本一になりたい気持ちで、どっちも１番とりたい気持ちで書かせていただきました」と語った。