鹿島は８日、茨城・鹿嶋市内で始動から２日目となるトレーニングを午前／午後の２部構成で行った。＊＊＊始動２日目も２部練習となり、午前のトレーニングはフィジカルコンディションを高めることに重点を置いたメニュー構成となった。初日はテニスボールや縄跳びなども用いながら体を起こすようなメニューを取り入れたが、２日目もポール間をゴム紐で結んでその下を寝転がりながら移動するメニュー、ミニハードルを