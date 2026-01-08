大相撲の十両・明生（立浪）が８日、先日公表した自身の結婚について語った。お相手は年下の一般女性。３年ほど前に出会い、約２年の交際期間を経て、昨年２月に婚姻届を提出していたという。相手のひかれたところについて問われると、「気が合う感じ。わからないが、性格が合うのではないですかね」と、照れくさそうに話した。挙式を初場所（１１日初日、東京・両国国技館）後の２月に控えるが、「それはそれだと思っている