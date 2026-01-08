Saucy Dogが1月4日、京セラドーム大阪にて自身初となるドーム単独公演＜Saucy Dog DOME LIVE 2026“A NEW DAWN”＞を開催した。現メンバーとなって10年という大きな節目のワンマンライブに、彼らが舞台として選んだのはバンド結成の地である大阪。“A NEW DAWN＝新たな夜明け”と名付け、3万5千人を動員してソールドアウトとなった本公演の模様をレポートする。開演を待つ場内にはモーター音ともダクト音とも区別のつかない重低音