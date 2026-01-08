ヤクルト・青柳晃洋投手が８日、静岡・沼津市の愛鷹広域公園で自主トレをスタートさせた。阪神時代から恒例となっている静岡での自主トレだが、ヤクルトに移籍してからは初めて。「野球選手である限り基礎的なことは一緒ですし、ここで確かめること、１年の初めでやることは変わらない」。澄み切った冬空の下、体幹トレ、キャッチボール、ノック、ランニングなどで汗を流した。昨季は阪神からポスティングシステムを使ってメ