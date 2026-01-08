セリーヌ・ディオンが、子供たちに勧められて、ついにTikTokを始めた。5日に投稿した動画の中で、長男ルネ＝チャールズ（24）と双子のネルソン、エディ（15）を育てるセリーヌが、いつものお茶目な調子で自己紹介。「私の名前はセリーヌ。何歳だと思う？ 子どもたちが『TikTokしなきゃ』って言うの。TikTok？ 聞いたことはあるけど…急に私、クールになったみたい。セリーヌ・ディオンがク&